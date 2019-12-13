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Yol bakım çalışmasını fark etmeyen sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 03:37 | Son Güncelleme

ALİ KEREM BENGİ / İSTANBUL DHA - KADIKÖY D-100 Karayolu'nda yol bakım çalışmasını ve levhaları görmeyen sürücü panelvan aracıyla bariyerlere çarptı.

Yol bakım çalışmasını fark etmeyen sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

ALİ KEREM BENGİ / İSTANBUL DHA - KADIKÖY D-100 Karayolu'nda yol bakım çalışmasını ve levhaları görmeyen sürücü panelvan aracıyla bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Kaza yapan panelvanda sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarılırken 4 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Uzunçayır Mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Özcan Kabaklısoyalı 34 PBM 93 plakalı panelvan aracıyla Ankara istikametine ilerlerken Uzunçayır mevkiinde yol bakım çalışmaları ve levhaları görmeyerek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri panelvanda sıkışan Özcan Kabaklısoyalı ve Zekeriya Çakmak'ı uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan diğer 2 kişinin ise kendi imkânlarıyla araçtan çıktıkları öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken ulaşım polis tarafından kontrollü olarak sağlandı. Trafik ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sonrası devrilen araç bariyerlerin üzerinden kaldırılarak yol kenarına konuldu. Araç daha sonra çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Yol bakım çalışmasını fark etmeyen sürücü bariyerlere çarptı: 4 yaralı

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