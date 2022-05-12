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  4. Yol çalışması sırasında keşfedilmişti! Gültepe Nekropolü, 31 yıldır sahipsiz bekliyor

Yol çalışması sırasında keşfedilmişti! Gültepe Nekropolü, 31 yıldır sahipsiz bekliyor

12.05.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te, 1991 yılında gerçekleştirilen TEM otoyolu inşaatı sırasında keşfedilen Gültepe Nekropolü sahipsiz kaldı. Milattan sonra 2 ile 4'üncü yüzyıllar arasında oluşturulduğu belirtilen toplu mezar, aradan geçen 31 yılda kaçak kazılarla tahrip edildi.

Yol çalışması sırasında keşfedilmişti! Gültepe Nekropolü, 31 yıldır sahipsiz bekliyor

Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde 1991 yılında TEM yolunun inşa edildiği Gültepe bölgesinde milattan sonra 2'nci ile 4'üncü yüzyıllar arasında oluştuğu belirlenen alan keşfedildi.

Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu düşünülen nekropolde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan küp, gözyaşı şişesi, ayna gibi eserler de Kocaeli Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Alanda ayrıca duvarlarında fresklerin bulunduğu mezar odası, uzun ince dörtgen odalardan oluşan mezar odaları, martyrion kalıntıları ve haç planlı kilise kalıntısı keşfedildi.

TEL ÖRGÜYLE ÇEVİRİP BIRAKTILAR

Bölgedeki arkeolojik çalışmaların tamamlanmasının ardından etrafı tel örgüyle çevrilerek, otoyol inşaatına devam edildi. Aradan geçen 31 yılda Gültepe Nekropolü, define avcılarının yaptığı kaçak kazılarla tahrip edildi.

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"TURİSTİK NOKTAYA DÖNÜŞTÜRMEK MÜMKÜN"

İzmit'in tarihi açıdan zengin olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tuba Ökse, "Bu, ilin geçmişi açısından çok önemli bir bulgudur. Yan tarafından bir kara yolunun geçmesi ve üzerinde yerleşimin bulunması, biraz sıkıntılı bir süreç olacaktır fakat yine de inanç turizmi kapsamında gezilebilecek turistik bir noktaya dönüştürmek mümkündür. Bunlar Kültür Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından yürütülür. En azından üzerinde herhangi bir yapılaşma olmayan kısmında bir kurtarma projesi yürütülse buralar açığa çıkarılsa ve bir açık hava müzesi ya da ziyaret alanı gibi düzenlense tabi ki en azından kültür varlığı ve kültürel miras farkındalığını da artıracak bir durum olur" dedi.

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Arkeolojik alanlara sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ökse, "Türkiye'nin neresine ayağınızı atsanız illa ki eski bir yerleşim yeri vardır. Bunlar, insanlık tarihinin arşivleridir. Bunlar yok olduğu ya da araştırılmadığı sürece insanlık tarihini araştıramayacağız demektir. Bu tıp, mühendislik gibi günümüz insanının hizmetine sunulabilecek bir şey değil ama sonuçta bu bizim geçmişimiz, buna sahip çıkmalıyız. Bunun için de bir farkındalık yaratılması gerekir" diye konuştu. (DHA)

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