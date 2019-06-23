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Yol kenarına inen tilki ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 12:13 | Son Güncelleme

RİZE'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı mevkiinde karayolu kenarına çıkan ve sürücülerin verdiği yiyecekleri yiyen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.  Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı.

Muhammet KAÇAR/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı mevkiinde karayolu kenarına çıkan ve sürücülerin verdiği yiyecekleri yiyen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatı envanter belirleme çalışması yaptı. Teknik ekiplerin sahada yaptığı çalışmada yaban hayatının yaşadığı sulak alanlar, sarp kayalıklar ile ormanlık alanlar gözlemlendi. Çalışmada ayı, tilki, çengel boynuzlu dağ keçisi, çakal, domuz türlerinde artış gözlendi. Bölgede özellikle ayı ve tilki popülasyonunda yoğun artış olduğu belirlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde yerleşim yerlerine inen tilkiler, ilgi odağı oluyor. Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı mevkiinde yol kenarına inen tilki, gelip geçen araçları seyretti. Sürücülerin şaşkınlıkla izlediği tilki, bırakılan yiyecekleri yedi. Karnını doyuran tilki, bir süre sonra sarp kayalıklarda gözden kayboldu.

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