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Yol kontrol noktasında polisi sürükleyerek yaralayan şüphelilerden uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 18:49 | Son Güncelleme

Isparta’daki yol kontrol noktasında incelenmek istendiği sırada görevli polis memurlarını sürükleyerek kaçmaya çalışan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta’daki yol kontrol noktasında incelenmek istendiği sırada görevli polis memurlarını sürükleyerek kaçmaya çalışan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Polisten kaçan sürücü ve beraberindeki şüpheliler ise kısa süre sonra il merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gece Isparta-Antalya karayolu üzerindeki Sav Kavşağı uygulama noktasında meydana geldi. İddiaya göre, Sav uygulama noktasında Antalya’dan Isparta’ya gelen araçlar üzerinde yapılan uygulama esnasında polis ekipleri tarafından durumundan şüphe edilen otomobil durduruldu. Araç ve içindeki şahısların kontrolü sırasında, sürücünün aracı hareket ettirerek uygulama noktasından hızla uzaklaştığı esnada polis memurları bir süre sürüklendi. Sürüklenen polis memurları olay sırasında hafif şekilde yaralanırken, kaçan şüphelilerle polis arasında kovalamaca başladı. Polisin yaptığı takip sonucunda, kovalanan araç Büyükhacılar köyünde ara sokakta terk edilmiş vaziyette bulundu. Söz konusu araç gerekli incelemeler yapılmak üzere, Isparta Emniyet Müdürlüğü otoparkına çektirildi.

Yakalanan şüphelilerden uyuşturucu madde çıktı
Polisin bir süre yaptığı araştırmalar sonucu araç ile kaçtıkları tespit edilen sürücü E.Y. ve beraberindeki S.Z.Ç., B.Y. isimli şüpheliler il merkezinde yapılan operasyonlarla farklı noktalarda yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 parça halinde 5.68 gram eroin maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilere işlem yapıldı
Şüpheliler hakkında, ‘Uyuşturucu madde kullanmak’, ‘Görevi yaptırmamak için direnme’, ve ‘Yaralama’ suçundan gözaltına alındılar. Şüphelilerin, emniyette gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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