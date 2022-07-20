Yol ortasında panik anları! Alevlere aldırmayıp yanan arabaya girdi... Şoke eden görüntüler kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Aracın sürücüsü Ayhan Varol’un yanmaya başladıktan sonra yol kenarına çektiği ancak otomobil yeniden hareket etmeye başlayınca dumanlara aldırmadan araca yeniden binip el frenini çektiği anlar dikkat çekti.
Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde Ayhan Varol yönetimindeki 16 F 4378 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Varol, aracı yol kenarına park ederek indi.
Bu sırada otomobil, birden hareket etti.
Motor kısmındaki alevlere ve yoğun dumana aldırış etmeyen Varol, araca binip el frenini çekti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
(DHA)
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