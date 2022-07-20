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  4. Yol ortasında panik anları! Alevlere aldırmayıp yanan arabaya girdi... Şoke eden görüntüler kamerada

Yol ortasında panik anları! Alevlere aldırmayıp yanan arabaya girdi... Şoke eden görüntüler kamerada

20.07.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da trafikte akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ayhan Varol (46), otomobilinin motor kısmından duman çıktığını fark etti. Bunun üzerine otomobili yol kenarına çekip içinden çıktı. Ancak daha sonra araç hareket etmeye başlayınca Varol alevlere aldırış etmeden aracın içerisine girip müdahale etti.

Yol ortasında panik anları! Alevlere aldırmayıp yanan arabaya girdi... Şoke eden görüntüler kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan panik anları güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Aracın sürücüsü Ayhan Varol’un yanmaya başladıktan sonra yol kenarına çektiği ancak otomobil yeniden hareket etmeye başlayınca dumanlara aldırmadan araca yeniden binip el frenini çektiği anlar dikkat çekti.

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OTOMOBİL ANİDEN HAREKET ETTİ

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde Ayhan Varol yönetimindeki 16 F 4378 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Varol, aracı yol kenarına park ederek indi.

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Bu sırada otomobil, birden hareket etti.

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ALEVLERE ALDIRMADI

Motor kısmındaki alevlere ve yoğun dumana aldırış etmeyen Varol, araca binip el frenini çekti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası alevler söndürüldü, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

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(DHA)

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