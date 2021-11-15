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  4. Yol ortasında pes dedirten görüntü! Damat istedi, sürücü terör estirdi

Yol ortasında pes dedirten görüntü! Damat istedi, sürücü terör estirdi

15.11.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift yapan maganda ‘yok artık’ dedirtti. Yapılan tehlikeli şov ise sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, otomobil, gelin ve damadın etrafında ‘drift’ diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı.

Sürücü, dakikalarca çiftin etrafında dönerek adeta terör estirirken kendilerinin şov olarak gördüğü magandalık olayı izleyenlere ‘yok artık’ dedirtti. O anlar ise sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerde, otomobilin gelin ve damat etrafında drift yapması, damadın el işaretleriyle otomobilin dönmesini istemesi yer alıyor.

İHA

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