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  4. Yol ortasında silahlı saldırı kamerada! Önünü kesip kafasına sıktılar

Yol ortasında silahlı saldırı kamerada! Önünü kesip kafasına sıktılar

09.02.2024 09:59 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de kan donduran bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Motosikletle seyreden Caser Kara (50), sokakta otomobille önünü kesen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın kaçarken panikle araca binmekte zorlandığı olayda, Kara başından ağır yaralandı. Saldırı anı ise anbean kameralara yansırken, polis kimliğini tespit ettiği saldırganların peşine düştü. İşte detaylar...

Yol ortasında silahlı saldırı kamerada! Önünü kesip kafasına sıktılar

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz salı günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü motosikletiyle seyreden Caser Kara (50) sokak üzerinde gitmeye başladı. O esnada beyaz renkli bir otomobille süratli şekilde gelen şahıslar, Kara’nın önünü kesti. Araçtan inen saldırgan, Kara’yı başından bir kurşunla vurdu. Olayın ardından panikle bir süre otomobile binmekte zorlanan saldırgan, ardından araçla kaçtı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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AĞIR YARALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hemen ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

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POLİS SALDIRGANLARI TESPİT ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise boş kovanı delil torbasına koydu. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın plakasından yola çıkan ekipler, saldırganların kimliklerini tespit etti. Polisin saldırganları yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı
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