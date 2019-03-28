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Yol süpürme aracına çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Adana’da yol süpürme aracına çarparak sıkışan kamyonun sürücüsü, CANKUR ekiplerince kurtarıldı.Kaza Adana-Ceyhan istikameti Yılankale mevkisinde meydana geldi.

Yol süpürme aracına çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştı

Adana’da yol süpürme aracına çarparak sıkışan kamyonun sürücüsü, CANKUR ekiplerince kurtarıldı.
Kaza Adana-Ceyhan istikameti Yılankale mevkisinde meydana geldi. Oktay Yeşirgil’in kullandığı 54 BD 185 plakalı kamyon, Ali Gelgeç idaresindeki 42 FDR plakalı süpürme aracına arkadan çarptı. Çarpma sonucu Oktay Yeşirgil araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye Arama Kurtarma (CANKUR) ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti.
Diğer sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yol süpürme aracına çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştı

Yol süpürme aracına çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştı

Yol süpürme aracına çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştı

Yol süpürme aracına çarpan kamyonun sürücüsü sıkıştı

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