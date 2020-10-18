HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yol vermedi diye ilk önce saldırdı, sonra silahla üzerine yürüdü

Yol vermedi diye ilk önce saldırdı, sonra silahla üzerine yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 11:33 | Son Güncelleme

Bursa’da yol vermeme sebebiyle çıkan kavgada bir otomobilde bulunan 2 kişi, otobüs sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırıp, silahla üzerine yürüdü.Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da yol vermeme sebebiyle çıkan kavgada bir otomobilde bulunan 2 kişi, otobüs sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırıp, silahla üzerine yürüdü.
Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliklikleri belirsiz otomobil ve otobüs sürücüsü arasında yol vermeme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma, otomobildekilerin araçtan inmesiyle kavgaya dönüştü. Araçlarından inen 2 kişi, otobüs sürücüsüne yumruk ve tekmelerle saldırırken, daha sonra silahla otobüs şoförünün üstüne yürüdü. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. Taraflar araçlarına binerek bölgeden uzaklaşırken, olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararıYargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Kediye ambulansta müdahale!Kediye ambulansta müdahale!
Koronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki farkKoronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki fark
En Çok Okunan Haberler
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Urfalı Hikmet 250 bin soruyu açtırdı! Bakın kaç para kazandı!
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Öğrenci ve çiftçiye müjdeli haber
Öğrenci ve çiftçiye müjdeli haber
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Yol kenarında genç kadını öldürüp intihar etti
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Korkunç kaza! Aracı Abdullah Gül’ün koruması kullanıyordu
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
Ankara’da kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Yaralılar var
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu (Son depremler)
Gökçeada açıklarında deprem!
Sondaj gemisi 'Kanuni', Çanakkale Boğazı'nı geçti
Sondaj gemisi 'Kanuni', Çanakkale Boğazı'nı geçti
Mersin’de ’mobil kuaför’ hizmeti: Yar saçların lüle lüle
Mersin’de ’mobil kuaför’ hizmeti: Yar saçların lüle lüle
Burdur'daki yangında dumandan etkilenen kediye ambulansta müdahale
Kediye ambulansta müdahale!
Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi! İshalle kendini gösteriyor, her yıl 200 bin çocuk ölüyor
Az pişmiş ette 'rota virüsü' tehlikesi!
Huzurevi sakinleri, önlemlerle pandemiden korunuyor
Huzurevi sakinleri, önlemlerle pandemiden korunuyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.