HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yola çıkan köpeği kurtarmak isterken otomobil çarpmıştı! 8 yaşındaki Kerim'den acı haber

Yola çıkan köpeği kurtarmak isterken otomobil çarpmıştı! 8 yaşındaki Kerim'den acı haber

22.02.2021 00:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yola çıkan köpeği kurtarmak isterken otomobil çarpmıştı! 8 yaşındaki Kerim'den acı haber

TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yola çıkan köpeği kurtarmak isterken araba çarpan 8 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Kerim Doğan, TEM Bağlantı yolu üzerinde köpeğin yola çıktığını görmesi üzerine yola fırladı. Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, yola çıkan çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan Doğan’ı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Kerim Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin çocuğa çarpıp kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alınmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 215 bin lira dolandırdılarKendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 215 bin lira dolandırdılar
68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?68 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 68?

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

AK Parti'den CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Fenerbahçe'den puan kaybı!

Fenerbahçe'den puan kaybı!

21 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

21 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Aile katliamında kahreden detay

Aile katliamında kahreden detay

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

Beyoğlu'nda feci kaza: Ağır yaralandı

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 215 bin lira dolandırdılar

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 215 bin lira dolandırdılar

Türkiye, Somali'deki seçim sürecine ilişkin olumsuz gelişmelerden endişeli

Türkiye, Somali'deki seçim sürecine ilişkin olumsuz gelişmelerden endişeli

Tekirdağ'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da feci kaza!

Vahşette kahreden detay! Ailenin katil zanlısı ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı

Aile katliamında kahreden detay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.