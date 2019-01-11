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Yola düşen kaya parçaları kazaya yol açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 17:36 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, yağmur yüzünden zemini yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Yola düşen kaya parçaları kazaya yol açtı

Bahattin ALBAYRAK/ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, yağmur yüzünden zemini yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. İki otomobil kayaya çarparken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Akçaova Mahallesi'nde yağmurdan zemini yumuşayan tepeden kopan kaya parçaları, yola düştü. İlçe merkezi yönünde ilerleyen 2 otomobil, düşen kayalara çarptı. Otomobillerde hasar oluşurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Büyükşehir Belediye ekipleri, yoldaki kaya parçalarını temizledi.

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Yola düşen kaya parçaları kazaya yol açtı

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