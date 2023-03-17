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  4. Yolcu minibüsünde hırsızlık kamerada! Şoförün 10 bin lirasını böyle çaldı

Yolcu minibüsünde hırsızlık kamerada! Şoförün 10 bin lirasını böyle çaldı

17.03.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde, minibüse binen yolcu, sürücünün ceketindeki 10 bin TL'yi çaldı. Hırsızlık anı, aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte olayın detayları...

Yolcu minibüsünde hırsızlık kamerada! Şoförün 10 bin lirasını böyle çaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Aydın T.'nin, kullandığı toplu taşıma aracıyla kent merkezindeki hizmeti sırasında, kimliği bilinmeyen kişi, yolcu olarak minibüse bindi. Sürücü Aydın T. güzergahında ilerlerken, arkasındaki koltuğa oturan şüpheli, askıda asılı olan ceketteki parayı alıp, sonraki durakta indi.

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Parasının yerinde olmadığını gören Aydın T., araç içi kamerayı izleyip, parayı yolcunun çaldığını tespit etti. Görüntüler üzerine şoför Aydın T. polise giderek şikayetçi oldu.

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Aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şoförün arkasındaki koltuğa oturan şüphelinin ceketteki parayı aldığı görülüyor.

(DHA)

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Mersin hırsızlık Minibüs

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