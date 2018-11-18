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Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 00:38 | Son Güncelleme

Adana’nın Pozantı ilçesinden Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarptı, 20 yolcu ve şoför yaralandı.

Yolcu otobüsü refüje çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, saat 19.00 sıralarında Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Kırkgeçit bölgesinde meydana geldi. Pozantı’dan ilçesinde Ankara istikametine giden Nail Güzel (55) yönetimindeki 01 KG 039 plakalı AS Adana firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı.

Kazada, otobüste bulunan 25 yolcudan 20’si ve otobüs şoförü Nail Güzel yaralandı. Bölgeye, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Niğde Devlet Hastanesi ile Pozantı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Pozantı Ankara Nail Güzel

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