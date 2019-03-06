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Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 2’si ağır 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 08:36 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde İzmir istikametine seyreden yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2’si ağır 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı-Gökçeören Kavşağı arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan İzmir’e gitmek için yola çıkan Barış D. idaresindeki 50 DK 264 plakalı yolcu otobüsü, Esenyazı Kavşağı ile Gökçeören Kavşağı arasında aynı yönde seyreden Halil Z. yönetimindeki 45 N 9998 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle TIR'da yüklü pancar küspeleri yola savrulurken, yolcu otobüsünde bulunan 27 kişiden 20’si de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, otobüste sıkışan yolculara müdahale etti. Kazada 2’si ağır olmak üzere 20 kişi yaralanırken, yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmanın ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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yolcu otobüsü TIR trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
TABİÇARPIŞIR NE DEDİK 2009 DA BÜYÜK TÜRKİYE KALKINMA STRATEJİLERİ ANA BAŞILIĞIMZDA...TÜRKİYE HEMEN TRAFİK VE YOL BAKANLIĞI KURULMALI DEDİK DEĞİLMİ? ULEN 40 YILLIK OTOBÜS ŞÖFERİ ARAKADAŞALRIM VAR BU ÜLKEDE.OZAYDİN65 BOŞA YORUM ASLA OLMAZ..TÜRKİYEDE YENİ BÜYÜK YAPI YÜCE İSLAMI DEVLETLE SAĞLAMLAŞACAK ARTIK BAŞKA ÇIKIŞ YOLU KALMADI. BATI BİZİ ÖRNEK ALACAK O ZAMAN HER KONUDA...BAŞTADA MEDENİYET KONUSUNDA ....YAHU FAZLA DEİĞL TC NİN ARASINA BİR İ EKLEYECEĞİZ. AY YILDIZLI KAN KIRMIZI BAYRAĞIMIZIN EN TEPESİNE LEİLEHEİLLAH YAZACAĞIZ. % 98 ÖYLE VEYA BÖYLE MSÜLÜMAN BU ÜLKENİN KONU TAMAM. İMZA OZAYDİN65
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