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  4. Yolcu otobüsünden külçe külçe altın çıktı! Miktarı dudak uçuklattı

Yolcu otobüsünden külçe külçe altın çıktı! Miktarı dudak uçuklattı

28.12.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın İmranlı ilçesinde durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünden 6 kilo ağırlığında 13 parça külçe altın ile 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yolcu otobüsünden külçe külçe altın çıktı! Miktarı dudak uçuklattı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Alınan duyum ve yapılan istihbarat çalışması sonucu icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde Sivas’ın İmranlı İlçesi D-200 karayolu İran plakalı yolcu otobüsü durduruldu.

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Otobüste yapılan aramada aracın çeşitli bölümlerinden 600 paket kaçak sigara ve 13 parça halinde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Altın otobüs
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