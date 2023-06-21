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  4. Yolcu treni çarptı! 2 yaşındaki Abdülhamit'ten acı haber...

Yolcu treni çarptı! 2 yaşındaki Abdülhamit'ten acı haber...

21.06.2023 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde demir yolunda yolcu treninin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yolcu treni çarptı! 2 yaşındaki Abdülhamit'ten acı haber...

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi Hasankahveler mevkisinde demir yolunda 2 yaşındaki Abdülhamit Yıldırım'a, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldırım'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Makinistler U.K. ve H.T'nin ifadelerine başvurulmak için jandarmaya götürüldüğü öğrenildi. (AA)

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Aydın tren

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