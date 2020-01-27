HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yolcu uçağı, 'bomba ihbarı' sonrası acil iniş yaptı

Yolcu uçağı, 'bomba ihbarı' sonrası acil iniş yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Rusya’nın Habarovsk kentinden başkent Moskova’ya sefer yapan yolcu uçağı, alınan bomba ihbarı sonrası, kalkış yaptığı Habarovsk’taki havaalanına acil iniş yaptı.

Rusya, (DHA)- Rusya’nın Habarovsk kentinden başkent Moskova’ya sefer yapan yolcu uçağı, alınan bomba ihbarı sonrası, kalkış yaptığı Habarovsk’taki havaalanına acil iniş yaptı.

Rusya’nın Habarovsk kentinden başkent Moskova’ya sefer yapan yolcu uçağı hakkında, uçağın havaalanından kalkışından hemen sonra bomba ihbarı yapıldı. Kabin görevlilerine iletilen tehdit mesajı sonucu uçak, kalkış yaptığı havaalanına dönerek acil iniş yaptı. Uçakta 262 yolcunun bulunduğu ve 10 kabin görevlisinin yer aldığı belirtildi.
Yetkililer, uçağın özel kuvvetler ve köpeklerle aranacağını duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Auschwitz kampının 75'inci kurtarılış yıldönümü anılıyorAuschwitz kampının 75'inci kurtarılış yıldönümü anılıyor
Bugüne kadarki en büyük ve ayrıntılı harita!Bugüne kadarki en büyük ve ayrıntılı harita!
Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!Saçtan cilde soğan suyunun faydaları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede!

Elazığ depreminin ardından Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi devrede!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Hamaney'in kıldırdığı Cuma namazında dikkat çeken olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Nükleer kıyamet saati' 20 saniye geriye alındı!

Nükleer kıyamete 100 saniye kaldı!

Bacakları giderek mavileşince panikle hastaneye gitti ama...

Bacakları giderek mavileşince panikle hastaneye gitti ama...

Kocasını öldürten yeğeniyle 6 yıl sonra bir arada!

Kocasını öldürten yeğeniyle 6 yıl sonra bir arada!

60 yaşındaki kadın kek yeme yarışmasında öldü!

60 yaşındaki kadın kek yeme yarışmasında öldü!

Bugüne kadarki en büyük ve ayrıntılı harita!

Bugüne kadarki en büyük ve ayrıntılı harita!

Kadın 80 adam 35 yaşında! Evlilik çok yakında

Kadın 80 adam 35 yaşında! Evlilik çok yakında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.