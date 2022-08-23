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Yolcuların canını hiçe saydı! O anlar anbean kaydedildi

23.08.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde ülke gündemini meşgul eden trafik kazalarının acısı hala taze iken, Ankara-Bartın yolundaki bir otobüsten skandal görüntüler geldi. Ankara'dan Bartın'a seyir halinde olan yolcu otobüsünün şoförü cep telefonuyla mesajlaştı. O anlar yolcular tarafından anbean kaydedildi. Öte yandan yolcuların canını hiçe sayan o şoförle ilgili cezai işlem uygulandı.

Yolcuların canını hiçe saydı! O anlar anbean kaydedildi

Ankara’dan Bartın’a seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonuyla mesajlaşan şoföre ceza kesildi. Ayrıca yolcuların canını hiçe sayan o şoför hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

YOLCULAR O ANLARI BELGELEDİ

Ankara’dan Bartın’a seyir halinde olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında cep telefonu ile uzun süre mesajlaştı. Cep telefonu ile mesajlaşırken direksiyonu kollarıyla yönlendiren otobüs şoförünün trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye attığı o anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

CEZA UYGULANDI

Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimlik tespiti yapılan sürücüye Karayolları Trafik Kanununun 73. maddesi kapsamında 427 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şoför otobüs
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