Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu

TÜRK Hava Yolları'nın ünlü kadın pilotu artık pazarlama şefi olarak devam edecek.

Ebru Ünsal, pilotluğu bıraktı pazarlama şefi oldu

1 / 14 TÜRK Hava Yolları(THY) uçağında kalp krizi geçiren yolcu için Atatürk Havalimanına acil iniş yaparak hayatını kurtaran kadın pilot Ebru Ünsal, THY’de pazarlama şefi oldu.

2 / 14 4 Kasım 2016 yılında THY’nin Hamburg-İstanbul uçuşu sırasında kalp krizi geçiren 45 yaşındaki gurbetçi Hilmi Güler kalp krizi geçirmiş, zamanla yarışan kadın pilot Ebru Ünsal, uçağı acil indirip hastanın hayata tutunmasını sağlamıştı.

3 / 14 Rahatsızlığı nedeniyle pilotluk kariyerine ara veren ve geçtiğimiz günlerde pilotluk kariyerini noktalayan Ebru Ünsal’ın, THY Yönetim Kurulu Kararı ile Los Angeles'a pazarlama şefi olarak tayini çıktı.

4 / 14 Yolcusunun hayatını kurtararak gündeme gelen THY'nin kahraman pilotu Ebru Ünsal 2016 yılında Hürriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda şunları söylemişti:

5 / 14 "Hamburg'dan İstanbul'a dönüyorduk. Hostes gelip yolcumuzun fenalaştığını, kabinin sıcaklığını düşürmemizi istedi. Ben hemen durumu deklare ettim, anında kuleyle irtibata geçtik, hava trafik kontrolörleri hemen öncelik verdiler. Perona da o sırada sağlık ekipleri geldi. 10 dakikada yolcumuzu hastaneye yetiştirdik. Kabin ekibimiz, hava trafik kontrolörleri ve sağlık ekibinin prosedürleri zamanında uygulaması sonucunda çok şükür yolcumuzu kurtardık."

6 / 14 PİLOT OLMAYA NASIL KARAR VERDİ? Ailem çok destek verdi; bu onların hayaliydi. Daha doğrusu babamın... Kuleli Askeri Lisesi mezunu. Ama göz muayenesinde elenince karacı olmak durumunda kalmış. Annem de hostes olmak istiyormuş ama babası izin vermemiş. İkisinin düşünü birleştirdim ve göklerde yerimi aldım.

7 / 14 'YAKIN ZAMANDA KAPTANLIK BEKLİYORUM' "Şu an ikinci kaptanım, yakın zamanda kaptanlık bekliyorum. 27 yaşındayım, 2007’de planör lisansı aldım, bir sene sonra da pilotaj eğitimime başladım. Sekiz yıldır sektördeyim; ilk iki sene eğitimle geçti. 2010’da Onur Air’e başladım, iki sene sonra Atlas Jet’e geçtim. İki sene sonra da THY’ye geçtim."

8 / 14 PİLOTLUĞUN ZOR YANLARI "Fiziksel anlamda tükeniyoruz, çok yorucu. Yüksek irtifa, radyasyon ve basınç sizi tüketiyor. Barotravmalar, iç organlarda yıpranmalar... Erkeklerden farklı olarak ödem, menstrüasyon sıkıntılarını da ekleyin. Bende durduk yere safra taşı oldu mesela. Yani bu işin faturası kadınlara daha ağır çıkıyor."

9 / 14 'NASIL ERKEK ARKADAŞIM OLSUN' "Erkek arkadaşım yok. Bulmaya vaktim olmadı çünkü sürekli havadayım. İlgi gösterenler var ama sürekli çalıştığım için zor. Ama bırakın onu, bir pilotun yeni sosyal çevre edinmesi bile çok zor. Yeni insanlarla tanışamıyorum. Sadece meslektaşlarımızla arkadaşlık ediyorum çünkü iş saatlerim kimsenin programına uymuyor. Aynı saatlerde çalışmıyoruz, aynı zaman dilimlerini kullanmıyoruz."

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