HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolda bulunan para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi

Yolda bulunan para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:30 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, pide salonunda çalışan Soner Demir'in, yol kenarında bulduğu içinde yüklü miktarda para ile kredi kartları bulunan cüzdan, polis tarafından sahibine teslim edildi.  Sabah çalıştığı pide salonuna gitmek için evden çıkan Soner Demir, yol kenarında, içinde para ve kredi kartları olan cüzdan buldu. Cüzdanı patronu Nihat Kabakcı'ya teslim etti.

Yolda bulunan para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, pide salonunda çalışan Soner Demir'in, yol kenarında bulduğu içinde yüklü miktarda para ile kredi kartları bulunan cüzdan, polis tarafından sahibine teslim edildi.
Sabah çalıştığı pide salonuna gitmek için evden çıkan Soner Demir, yol kenarında, içinde para ve kredi kartları olan cüzdan buldu. Cüzdanı patronu Nihat Kabakcı'ya teslim etti. Kabakcı da durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada cüzdanın Hanifi Alaş'a ait olduğunu belirledi. Telefonla bilgi verilen Alaş, polis merkezine gelerek, cüzdanını teslim aldı.
İstanbul'dan Erzurum'a seyahat ettiğini, cüzdanını mola sırasında düşürmüş olabileceğini belirten Alaş, Demir ve Kabakcı ile polise teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Binali Yıldırım, vatandaşlara simit dağıttıBinali Yıldırım, vatandaşlara simit dağıttı
Başkan Demir: “Gün birlik günü”Başkan Demir: “Gün birlik günü”
Antik savaşçıların yiyeceği Chia tohumunun faydalarıAntik savaşçıların yiyeceği Chia tohumunun faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa ve Elazığ depremlerini tahmin eden Dyson Lin'den Ankara ve Silivri uyarısı!

Tahmin ettiği depremlerle gündem olmuştu! Korkutan uyarı: Ankara ve Silivri...

Son dakika! Kahramanmaraş'ta midibüs ile kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullarda inceleme sürüyor

Deprem bölgesinde eğitim nasıl yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Elazığ'da

İmamoğlu deprem bölgesinde!

TOBB, oda ve borsalarla birlikte Elazığ ve Malatya için harekete geçti

TOBB deprem sonrası harekete geçti!

Depremde Yeni Cami hasar gördü

Depremde Yeni Cami hasar gördü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.