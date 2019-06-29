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Yolda bulunan yavru kızıl şahin, koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, yol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekiplerine teslim etti.

Yolda bulunan yavru kızıl şahin, koruma altına alındı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, yol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olan yavru kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar şefliği ekiplerine teslim etti.
İslahiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlisi Oğuz Yılmaz beraberindeki arkadaşıyla otomobiliyle gittiği Yukarıbilenler Mahallesi kırsalında yol kenarında bitkin halde bir kızıl şahin buldu. Yılmaz, aracına aldığı ve sıcaktan etkilendiğini anladığı yavru şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine teslim etti.
Yavru ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türleri arasında yer alan kızıl şahin, görevliler tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildi.
FOTOĞRAFLI

Yolda bulunan yavru kızıl şahin, koruma altına alındıYolda bulunan yavru kızıl şahin, koruma altına alındıYolda bulunan yavru kızıl şahin, koruma altına alındıYolda bulunan yavru kızıl şahin, koruma altına alındı

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