HABER

Yolda yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 15:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolda yürürken arkasından gelen otomobilden pompalı tüfekle 3 el ateş açılan Özcan Kartal (29) yaşamını yitirdi.

Yolda yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaşamını yitirdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolda yürürken arkasından gelen otomobilden pompalı tüfekle 3 el ateş açılan Özcan Kartal (29) yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan saldırgan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Serik merkez Cumhuriyet Mahallesi hal yolu üzerinde yürüyen Özcan Kartal'a saat 14.00 sıralarında arkasından yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Araca doğru dönen Özcan Kartal, göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, M.K. adlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özcan Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinden kaçan M.K. bir süre sonra Serik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Polisin gözaltına aldığı şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Cinayetin, Özcan Kartal ile M.K. arasında daha önce yaşanan bir tartışma nedeniyle işlenmiş olabileceği tahmin ediliyor.

FOTOĞRAFLI

Yolda yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaşamını yitirdiYolda yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaşamını yitirdiYolda yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaşamını yitirdiYolda yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaşamını yitirdi

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Suriye sınırında helikopter hareketliliğiSuriye sınırında helikopter hareketliliği
Yaralı atı sahibinin elinden izne gelen JÖH personeli kurtardıYaralı atı sahibinin elinden izne gelen JÖH personeli kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.