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Yoldan geçen motosikletli fark etti! Çuvalların içine koymuş, sıkı sıkı bağlamış... 'Yazıklar olsun'

13.11.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli'de bir motosiklet sürücüsü park halindeki bir araçta çuval içine konulmuş 1'i yavru 2 kediyi kurtardı. Yunus Emre Kaya "Çuvalların içerisinde hareket olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştığımda da kedilerin seslerini duydum. Ben video çektiğim esnada sürücü bana engel olmaya çalışıyordu. Ben kedileri kurtardıktan sonra kendisine yazıklar olsun dedim ve yoluma devam ettim" açıklamalarında bulundu. Kaya, aracın sürücüsü hakkında işlem yapılmasını istedi.

Yoldan geçen motosikletli fark etti! Çuvalların içine koymuş, sıkı sıkı bağlamış... 'Yazıklar olsun'

Şişli'de ilerleyen motosiklet sürücüsü Yunus Emre Kaya, park edilmiş, bagajı açık hafif ticari aracın içerisinde bulunan, ağzı bağlı çuvaldan kedi sesleri geldiğini fark etti. Motosikletinden inerek duruma müdahale eden Kaya, çuvalların ağzını açıp 1'i yavru 2 kediyi kurtardı. Araç sürücüsü aracın şirket aracı olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

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Kedileri çuvaldan çıkardıktan sonra sokağa salan motosiklet sürücüsü Kaya, "Aracını yol kenarında sağa çekmiş bagajı açık bir şekilde duruyordu. Ben 50 metre gerisindeydim, araca yaklaşınca çuvalların içerisinde hareket olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştığımda da kedilerin seslerini duydum. Daha sonra motorumdan inerek olaya müdahale etmeye çalıştım. Kedilerin nerden geldiğini sorduğumda bilmediğini aracın şirket aracı olduğunu söyledi.

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''ÇUVALLARIN AĞZI BAĞLIYDI''

Çuvalların ağzı bağlıydı, ben videoyu çekmeden önce ağızlarını açtım. Ben video çektiğim esnada sürücü bana engel olmaya çalışıyordu, çekmememi söylüyordu. Ben kedileri kurtardıktan sonra kendisine yazıklar olsun dedim ve yoluma devam ettim. Bu hayvanlar zaten sokakta zor bir hayat geçiriyor. Biz de daha fazla zorlaştırmayalım" dedi. Yunus Emre Kaya, aracın sürücüsü hakkında işlem yapılmasını istedi.

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(DHA)


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