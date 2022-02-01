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  4. Yoldan geçerken fark ettiler! Silivri'de korkunç olay

Yoldan geçerken fark ettiler! Silivri'de korkunç olay

01.02.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri’de Boşnak Bahçe olarak bilinen bölgede yoldan geçen kişiler yerde yatan bir şahıs fark etti.. İhbar sonrasında olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yoldan geçerken fark ettiler! Silivri'de korkunç olay

Olay, bugün öğle saatlerinde Silivri’de Boşnak Bahçe olarak bilinen bölgede meydana geldi. O bölgeden geçen iki kişi, yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahsı görünce durumu polise bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerini yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise ölen kişinin 60 yaşındaki Cemal Kovan olduğu ortaya çıktı. Nöbetçi savcının incelmesinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. (İHA)

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