HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yollarda gürültüye karşı 'yeşil koridor' önerisi! 'Sizi sinirli ve yorgun yapıyor' diyerek uyardı

Yollarda gürültüye karşı 'yeşil koridor' önerisi! 'Sizi sinirli ve yorgun yapıyor' diyerek uyardı

06.07.2024 08:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, insan sağlığını olumsuz etkileyen gürültü kirliliğine karşı caddelere sesi emebilen ve azaltan sarmaşık gibi bitki türleri ve ağaçlar dikilerek ‘yeşil koridor’ oluşturulmasını önerdi.

Yollarda gürültüye karşı 'yeşil koridor' önerisi! 'Sizi sinirli ve yorgun yapıyor' diyerek uyardı

Türkiye’de hızla artan şehirleşme ve sanayileşme, trafik, inşaat faaliyetleri ve kalabalık nüfus gibi birçok faktörün neden olduğu gürültü kirliliği, hayatı olumsuz etkiliyor. Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, kirliliğin en önemli kaynağının ulaşım olduğunu belirterek, “45 desibelin üzerinde hissettiğimiz ses, gürültü, sizi yavaş yavaş sinirli, yorgun yapabilir. Trafiğin, deniz ve kara taşımacılığının yoğun olduğu yerlerde yaşıyorsanız, burada insan sağlığı için çok konforlu şartlar oluşuyor” dedi.

sg

Ulaşım kaynaklı gürültü kirliliğini önleyebilmek için önerilerde bulunan Öztürk, dur-kalk sisteminin minimize edilmesi gerektiğini kaydetti. Öztürk şunları söyledi:

YOLLARA AĞAÇ

“Gürültü kirliliğini önlemek için caddelerimizi yeşil koridorlara dönüştürmemiz lazım. Ağaclandırmamız, yeşil alanlara dönüştürmemiz, caddelerin kenarındaki bütün alanları sarmaşıklarla donatmamız lazım. Sarmaşık gibi bitkiler ciddi şekilde absorbe eder. Böylece daha az sesin yayılması sağlanır. Ağaçlar ve yeşil alanlar sesi emer, binalara ve insanlara gürültüyü ulaştırmaz.”

thumbs_b_c_c259a0c2903ed2867befbcab3db27823

SAĞLIKLI UYKU İÇİN 35 DESİBEL

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Ayça Çiprut, gürültünün işitmenin yanı sıra uykuyu da olumsuz etkilediğini belirterek, “Kardiyovasküler sistem problemleri yaratabiliyor, dikkat dağınıklığı, huzursuzluk ve kaygı, endişenin artmasına sebep olabiliyor. Sağlıklı uyku için 30-35 desibeli geçmemesi gerekiyor. Günlük bir ofiste çalışıyorsanız 50-55 desibel arasında olabiliyor. Hastanelerde ve okullarda ise bu düzeyin daha düşük olması gerekiyor” diye konuştu.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'KUYU-7' operasyonu!İstanbul'da 'KUYU-7' operasyonu!
Gençler için ölümcül tehlike: Su gibi tüketiyorlar! Bir korkunç zararı daha ortaya çıktıGençler için ölümcül tehlike: Su gibi tüketiyorlar! Bir korkunç zararı daha ortaya çıktı
İran'da seçimi "Ben Türküm" diyen Pezeşkiyan kazandıİran'da seçimi "Ben Türküm" diyen Pezeşkiyan kazandı
Anahtar Kelimeler:
Ağaçlandırma yol
En Çok Okunan Haberler
Fransa penaltılarla turladı, İspanya'nın rakibi oldu!

Fransa penaltılarla turladı, İspanya'nın rakibi oldu!

İran'da Mesud Pezeşkiyan 9. Cumhurbaşkanı oldu!

İran'da Mesud Pezeşkiyan 9. Cumhurbaşkanı oldu!

Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlar'dan flaş karar!

Hollanda-Türkiye maçı öncesi Almanlar'dan flaş karar!

İtalya kabusu yaşıyor! İkisi birden harekete geçti, kırmızı alarm verildi! "Durum daha da kötüleşebilir"

İtalya kabusu yaşıyor! İkisi birden harekete geçti, kırmızı alarm verildi! "Durum daha da kötüleşebilir"

Adana'da liseli stajyerden hakim hakkında skandal iddia! "Perdeleri kapattı ve..."

Adana'da liseli stajyerden hakim hakkında skandal iddia! "Perdeleri kapattı ve..."

Lise müdür yardımcısı cinayetinde tetikçi: 'Bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler'

Lise müdür yardımcısı cinayetinde tetikçi: 'Bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.