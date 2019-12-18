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Yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 12:03 | Son Güncelleme

Yönetmen Tunç Başaran, yumuşak doku tümörü tedavisi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.Yönetmen Tunç Başaran, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 81 yaşında hayatını kaybetti.

Yönetmen Tunç Başaran, yumuşak doku tümörü tedavisi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.
Yönetmen Tunç Başaran, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 81 yaşında hayatını kaybetti. 12 yıldır Bandırma’da annesi yazar Pakize Başaran ile birlikte yaşayan Başaran’ın yumuşak doku tümörü tedavisi gördüğü ve solunum yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.
Tunç Başaran, Türk sinemasında birçok filmin yönetmeliğini üstlenmişti. Oscar aday adayı olduğu "Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Piano Piano Bacaksız" adlı filmleri ile tanınan Başaran, son olarak Abuzer Kadayıf adlı filmin yönetmenliği üstlenmişti.

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