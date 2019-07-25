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Yöresel lezzetleri tanıtmak için yollardalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'nin farklı bölgelerinden bir araya gelen esnafın oluşturduğu grup, il il gezerek açtıkları fuarlarda yörelerinin lezzetlerini tanıtıp satışını yapıyorlar - Organizasyonu düzenleyen Ejder Daloğlu: - "Türkiye'deki tüm illeri geziyoruz. Yöresel ürünleri tanıtıyoruz, satışını da yapıyoruz"

BİLAL KAHYAOĞLU - Türkiye'nin farklı bölgelerinden bir araya gelen esnafın oluşturduğu grup, yöresel lezzetler için il il geziyor.

Yılda yaklaşık 25 şehri gezen grup, "Yöresel Ürün Festivali" adı altında, gittikleri illerde stantlar kurarak yemek kültürlerini ve yöresel ürünlerini tanıtıyor.

Kastamonu'da, 23 Ağustos Ortaokulu bahçesine kurulan stantlarda, Gümüşhane'nin pestil ve kömesi, Erzurum'un cağ kebabı, Sivas'ın tulum peyniri, Siirt fıstığı, Trabzon peyniri, Afyonkarahisar sucuğu, Hatay'ın kağıt kebabı, Gaziantep'in içli köftesi ile baharatları, Diyarbakır mutfağının lezzetleri ile pek çok yöresel ürün ziyaretçilere tattırıldı.

Organizasyonu düzenleyen Ejder Daloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır il il gezerek yöresel lezzetleri tanıttıklarını belirtti.

Yılda yaklaşık 25 il gezdiklerini anlatan Daloğlu, "Türkiye'deki tüm illeri geziyoruz. Yöresel ürünleri tanıtıyoruz, satışını da yapıyoruz. Geçen ay Samsun ve Tokat'a gittik. Ayda 2 ya da 3 program yapıyoruz." dedi.

Daloğlu, Kastamonu'daki programın 6 Ağustos'ta sona ereceğini bu tarihten sonra Çankırı ve Sinop'a hareket edeceklerini kaydetti.

Gaziantep'ten gelen Sercan Kızılarslan ise Gaziantep'te esnaflık yaptığını söyledi.

Kızılarslan, "Buraya Antep'i tanıtmaya geldik. Kastamonu halkını bekliyoruz." diye konuştu.

Gümüşhane'den gelen Emir Somuncu da 15 gün aralıklarla şehir şehir gezdiklerini kaydetti.

Somuncu, "Gümüşhane pestil, köme ürünlerinin tanıtım ve satışını yapıyoruz. Vatandaşlara ürünlerimizi denemelerini tavsiye ederiz. Burada farklı lezzetler, farklı tatlar var." ifadelerini kullandı.

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