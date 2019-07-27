Yorgancılar, teknolojiye direniyor

Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde 21 yıldır yorgancılık yapan Sezer Koçak, teknolojinin gelişmesiyle seri üretimin arttığını, elde yapılan yorganlara ilginin ise giderek azaldığını söyledi.

Sezer Koçak, "İşimiz eskisi kadar değil ama oluyor. Bu sene durgunluk var geçen sene daha yoğundu. Çeyiz yapıyoruz. Eskiden daha yoğun çalışıyorduk. Hazır çıkan yorganlar bizim işimizi de etkiliyor" dedi.

'BU MESLEĞİN SON TEMSİLCİLERİ BİZLERİZ'

Çırak bulmakta da zorlandıklarını belirten Sezer şöyle konuştu: "Bundan sonra bu mesleği yürütecek nesil yok. Teknolojinin gelişmesi ve yeni ürünlerin piyasaya çıkmasıyla bizim el emeği göz nuru ile yaptığımız yorganlar artık pek rağbet görmemeye başladı. 20 yılı aşkın süredir yorgan ustası olarak geçimimizi sağlıyoruz. Önceki yıllarda yün yorgana rağbet çok fazlaydı, şimdi ise hazıra ağırlık verildi. Bu da işlerimizin düşmesine sebep oldu. Şimdi daha ucuz ve hafif olan elyaf yorganlar tercih ediliyor. Daha önce ipekli, yünlü, pamuklu, çeşitli motiflerle işlenmiş yorganlar rağbet görüyordu. Ne yazık ki günümüzde yorgancılık mesleği fabrikasyon üretime yenildi. Bu mesleğin son temsilcileri bizleriz."

