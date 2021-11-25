Yorgun görünümü yok eden göz altı maskeleri! Bu tüyolarla gözlerinizin altı ışıl ışıl görünecek

Yüz bölgesine bakıldığında en çok dikkat çeken bölgelerden biri de göz altı bölgesidir. Göz altındaki koyu halkalar, kişinin kendini yorgun ve yaşlı hissetmesine neden olabilir. Morluklar ile birlikte göz torbaları da görülebilir. Genetik yatkınlık ve yaşlanma, koyu halkaların en büyük nedenleridir. Yorgunluk, stres, düzensiz uyku, yaş, alerji, alkol ve diğer faktörler de göz altı morluklarına neden olabilir.

IŞIL IŞIL GÖZ ALTLARI İÇİN TARİFLER

Aloe vera ve gül suyu maskesi

Gerekli olan malzemeler:

2 tatlı kaşığı salatalık suyu

2 yemek kaşığı mayonez

2 tatlı kaşığı gül suyu

2 tatlı kaşığı aloe vera jeli

1 poşet yeşil çay

Tüm malzemeleri bir kaba alarak iyice karıştırın ardından gazlı bez ya da tülbenti bu karışımın içine bırakın ve 1 saat kadar buz dolabında bekletin. 3 gün boyunca düzenli olarak 30 dakika bu karışımı göz altlarınıza uygulayın. 3 günün sonunda morluklar ve kırışıklıkların azaldığı göz altı görünümüne kavuşacaksınız.

Salatalık ve maydanoz maskesi

Bu maske tarifinde gerekli olan malzemeler:

1 adet salatalık

1 avuç maydanoz

Biraz su

Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve ardından süzün. Süzdüğünüz karışımı bir kaba alın ve içine pamuk koyarak buzdolabına bekletin. Karışım soğuduktan sonra pamukları göz altına yerleştirerek 30 dakika kadar bekletin. 1 hafta boyunca düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Türk kahvesi maskesi

Bu maske için gerekli olan malzemeler:

5 çay kaşığı Türk kahvesi

1 tatlı kaşığı zerdeçal

Maskeyi hazırlamak için Türk kahvesini sade olarak pişirin ve soğuyana kadar buzdolabında bekletin. Soğuduktan sonra içine zerdeçalı ekleyin. Pamukları ikiye keserek bu karışıma batırın ve yeteri kadar ıslandıktan sonra göz altınıza yerleştirin. Yaklaşık bir saat kadar bekledikten sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz.

Soğuk kompres uygulaması

Göz altına bölgesine tülbent yardımı ile soğuk kompres uygulaması bölgeyi soğutarak kan akışını azaltır. Buz haricinde buzlukta bırakılan salatalık dilimlerini de göz altına uygulanabilir.

Kafein uygulaması:

Kafein içeriği sayesinde kan damarlarını daraltmaktadır. Evde uygulanabilecek en etkili yöntem ise kapalı göz kapağı üzerine soğumuş çay poşeti koyup beklemektir.

