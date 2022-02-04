Yorgun ve mutsuz görünümü yok etmek elinizde

Hastaların genelde göz altındaki morluk, torbalanma ve kırışıklık şikayetleri olur. İlk muayene sonrası hastamızın göz altında hacim kaybı ve buna bağlı olarak morarma, renk tonunda koyulaşma varsa dolgu ile kaybolan hacmin yerine koyulması gerektiğine karar verilir. Medikal Estetik Hekimi Dr. Muhammet Enes Taşkın konu hakkında bilgiler verdi.

GÖZALTI IŞIK DOLGUSU NEDİR?

Günümüzde bu problemler için hyaluronik asit dolgulardan faydalanmaktayız. Gözaltı ışık dolgusu diye isimlendirilen bu dolgular hacim kaybını ortadan kaldırarak morluk ve deri sarkmasını giderir.

Göz altı hassas bir bölgedir. Titizlikle çalışılması gereken bu bölgede kullanılan dolgu kalitesi dolgunun kıvamı ve yoğunluğu çok önemlidir. Yapılan işlemlerde mutlaka özel uçlu enjektörler kullanmak gerekir. Dolgu işlemi olabildiğince düşük hacimle tamamlamalıdır aksi takdirde hacim kaybını yerine koyarken olası bir hacim fazlalığı istenmeyen torbalanma ve şişmelere; göz altında tomurcuklu bir görüntüye yol açabilir.

Göz altı dolgusu işlem süresi toplam 20 -30 dakikadır. İstenilen etkinin %50-60’ını hemen işlem sonrasında görebilmekteyiz. İşlem sonrası 5-6 gün bir miktar ödem olabiliyor. Ödemler indikten sonra 10-15. Gün arası mutlaka bir kontrol seansı yapıp 2. Kez hastayı görmek gereklidir, müdahaleleri yapmak mükemmel sonuca ulaşmak için olmazsa olmazlarımızdandır.

Göz altı ışık dolgusu düşünen hastalarımızın mutlaka bu konuda tecrübeli bir hekime danışmaları gerekir. Her hasta bu işlem için uygun olmadığından hekimin tedavi için belirlediği plana uyulması tavsiye edilir.

