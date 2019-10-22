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'Yörük ana' Mehmetçik için kurban kestirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 17:17 | Son Güncelleme

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, 'Zeytin Dalı Harekatı' düzenlenirken, askerler için kurban kestiren ve 'Yörük ana' olarak tanınan Döndü Deveci, bu kez 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için kurban kestirdi.

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, 'Zeytin Dalı Harekatı' düzenlenirken, askerler için kurban kestiren ve 'Yörük ana' olarak tanınan Döndü Deveci, bu kez 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için kurban kestirdi.

Kırıkhan Jandarma Komutanlığı önünde, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için tören düzenlendi. Törene Kaymakam Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Murat Özanlağan katıldı. 'Zeytin Dalı Harekatı' yürütülürken, askerler için kurban kestiren ve 'Yörük ana' olarak tanınan Döndü Deveci de törene katıldı. Deveci, 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik için de kurban kestirdi.

Kaymakam Karamehmetoğlu, törendeki konuşmasında, "Bu mücadelede görev alan bütün askerlerimize ve canla başla sınır bölgemizi savunan görevlilerimize başarılar diliyoruz" dedi.

Döndü Deveci ise "Sınır boyunda teröristlere dünyayı dar eden Mehmetçiklerimize Allah kolaylıklar versin. Askerimizin ayaklarına taş değmesin. İnşallah birliklerine ve ailelerine sağ salim geri dönerler. Kalbimiz her zaman onlarla birlikte. Allah askerlerimizi, devletimizi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

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