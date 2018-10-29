Yörük şöleninde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 2'ncisi düzenlenen 'Yörük ve Türkmen Şöleni'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da coşkuyla kutlandı.

İncirliovalı Yörükler, geçen yıl başlattıkları 'Yörük Türkmen Şöleni'nin bu yıl 2'ncisini düzenledi. Cumhuriyet Bayramı'ndan 1 gün önce yapılan şölen, coşkulu geçti. Program kapsamında Yörükler, Cumhuriyet Meydanı'nda deveyle gelin alma geleneğini canlandırdı ardından kortej yürüyüşüne başladı. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan Yörükler, şehir turu attı. Bazı kişiler, korteji balkonlarından izledi ve cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Yürüyüş, Park İncirliova'da son buldu. Burada da çeşitli etkinlikler yapıldı, Yörük meşalesi yakıldı.

İncirliova Yörük Derneği Başkanı Muhsin Gençoğlu, "Şölenimizi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan 1 gün önce yapıyoruz. Nedeni, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamak. Şölenimize Eskişehir, Burdur, Ankara ve Milas gibi birçok il ve ilçeden gelen Yörük misafirlerimiz var. Atalarımız Orta Asya'dan ana yurdumuzun ortasına kadar göçer olarak geldiler. Sonra da burada konar vaziyeti aldık. Yörük kültürü sonsuza kadar yaşayacak" diye konuştu.