HABER

Yörük şöleninde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 2'ncisi düzenlenen 'Yörük ve Türkmen Şöleni'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da coşkuyla kutlandı.

Yörük şöleninde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 2'ncisi düzenlenen 'Yörük ve Türkmen Şöleni'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da coşkuyla kutlandı.
İncirliovalı Yörükler, geçen yıl başlattıkları 'Yörük Türkmen Şöleni'nin bu yıl 2'ncisini düzenledi. Cumhuriyet Bayramı'ndan 1 gün önce yapılan şölen, coşkulu geçti. Program kapsamında Yörükler, Cumhuriyet Meydanı'nda deveyle gelin alma geleneğini canlandırdı ardından kortej yürüyüşüne başladı. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan Yörükler, şehir turu attı. Bazı kişiler, korteji balkonlarından izledi ve cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Yürüyüş, Park İncirliova'da son buldu. Burada da çeşitli etkinlikler yapıldı, Yörük meşalesi yakıldı.
İncirliova Yörük Derneği Başkanı Muhsin Gençoğlu, "Şölenimizi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan 1 gün önce yapıyoruz. Nedeni, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamak. Şölenimize Eskişehir, Burdur, Ankara ve Milas gibi birçok il ve ilçeden gelen Yörük misafirlerimiz var. Atalarımız Orta Asya'dan ana yurdumuzun ortasına kadar göçer olarak geldiler. Sonra da burada konar vaziyeti aldık. Yörük kültürü sonsuza kadar yaşayacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yörük şöleninde Cumhuriyet Bayramı kutlamasıYörük şöleninde Cumhuriyet Bayramı kutlamasıYörük şöleninde Cumhuriyet Bayramı kutlamasıYörük şöleninde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

PARTNERKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenlerKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler
Mersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkusuMersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Çoban köpeği, boğulmaktan böyle kurtuldu (Tekrar)Çoban köpeği, boğulmaktan böyle kurtuldu (Tekrar)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı! İşte kırmızı-beyaz İstanbul...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

Nagehan Alçı'dan flaş iddia: İzmir Marşı okuyan liselileri tokatlayan öğretmen Kemalistmiş

29 Ekim mesajları kısa, uzun ve resimli! Cumhuriyet bayramı için Atatürk sözleri

29 Ekim mesajları kısa, uzun ve resimli! Cumhuriyet bayramı için Atatürk sözleri

Cumhuriyet'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhuriyet'in 95. yılı! Devlet erkanı Anıtkabir'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.