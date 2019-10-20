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Yörükler Anıtkabir’den Mehmetçiğe asker selamı ile destek çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Türkiye Yörük Türkmen Birliği üyeleri, ziyaret ettikleri Anıtkabir’de asker selamı ile Mehmetçiğe destek çıktı.İçinde konfederasyon, federasyon, derneklerin bulunduğu ve Türkiye’nin dört bir tarafında örgütlenmiş olan tek ve en büyük Yörük yapılanması olan Türk Dünyası Türkiye Yörük Türkmen Birliği, Ankara’da Mehmetçiğe destek için Anıtkabir’de bir araya geldi.

Yörükler Anıtkabir’den Mehmetçiğe asker selamı ile destek çıktı

Türk Dünyası Türkiye Yörük Türkmen Birliği üyeleri, ziyaret ettikleri Anıtkabir’de asker selamı ile Mehmetçiğe destek çıktı.
İçinde konfederasyon, federasyon, derneklerin bulunduğu ve Türkiye’nin dört bir tarafında örgütlenmiş olan tek ve en büyük Yörük yapılanması olan Türk Dünyası Türkiye Yörük Türkmen Birliği, Ankara’da Mehmetçiğe destek için Anıtkabir’de bir araya geldi. Birlik adına destek açıklama yapan Genel Başkan İrfan Tatlıoğlu. ”Bizler Şörük ve Hürkmenler olarak devletimizin, milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanındayız. Türkiye önemli tarihi bir süreçten geçmektedir. Yaşadığımız dönem, her şeyden önce milli öncelikler içermektedir. Milli konular ise hiç kimse tarafından iç siyasetin ve konuların mezesi olarak kullanılmamalıdır. Gün sessiz kalma günü değildir. Milli birlik ruhuyla ses verme günüdür. Türkiye, öncelikle ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alarak, sınırımızda sözüm ona suni bir devlet kurma amacıyla yapılan terör saldırılarının, sonra da Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütlerinin ortadan kaldırılması, sınırımızda güvenli bir bölge oluşturulması amacıyla Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmıştır. Bunu görmezlikten gelip, Kürt isminin arkasına saklanan terör odaklarının küresel efendilerine vekaletçilik yapmalarına göz yummak ahmaklık, harekata karşı durmak ise küstahlıktır. Sınırlarımızda siviller üzerine yağan havan ve roketleri kimse bize izah edemez" dedi.
Harekat başladığı andan itibaren tüm dünyanın tepki gösterdiği, ambargolarla tehdit ettiği Türkiye’nin terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini, dik ve kararlı duruşundan dolayı kaçacak delik arayan YPG ile diğer terör örgütleri ve destekçilerine 120 saatlik bir süre tanıdığını ifade eden Tatlıoğlu, "Bir Türk dünyaya bedel sözünde olduğu gibi bugün tüm dünya gördü ki devletiyle, milletiyle bütünleşmiş, askeriyle beraber şahlanmış Türkiye Cumhuriyeti bu kararlılığıyla tarihi bir başarı elde etmiştir. Hem sahada hem de masada kazanmıştır. Türkiye, askeri gücün yanında, o topraklarda kalıcı olmamızı sağlayacak sosyolojik tabanını, yani Yörük ve Türkmenleri yaşatmalıdır. Evvelde Bulgaristan’da yaşanan, bugün Irak’ta. Suriye’de yaşanan göçün temellerinde bu sosyolojik gerçek vardır. Zamanında kadim devletimizin oralara yerleştirdiği Yörük ve Türkmenler bugün bu göçlerle o yurtlardan sökülmek istenmektedir. Türk milletini barışçıl yollarla egemenliklere taşıyan Yörük ve Türkmenleri Türkiye gözden çıkarmamalıdır, çıkarmayacaktır. Devletin ihmal edilemez görevi; kendi omurgasını taşıyan Yörük Türkmenleri yaşatmak, Yörük-Türkmen kültürünü canlandırmak olmalıdır. Bu kültürün yaşatılması, 2071’e giden yeni Türkiye’nin milli ödevidir" diye konuştu.
Yörükler asker selamı vererek Mehmetçiğe destek çıktı.

Yörükler Anıtkabir’den Mehmetçiğe asker selamı ile destek çıktı

Yörükler Anıtkabir’den Mehmetçiğe asker selamı ile destek çıktı

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