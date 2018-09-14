Birkaç ay önce dikey video desteği sunmaya başlayan YouTube, Insagram'ın IGTV'sinin duyurulmasının ardından sayıları artan dikey video seçeneklerine reklam özelliğini getirmeye hazırlanıyor.
YouTube'da dikey reklam dönemi!
Bu konuda çalışmalara başladığını açıklayan YouTube, kısa süre sonra dikey viedolara uygun dikey reklamlar almaya başlayacağını duyurdu. Reklam verenlerle görüşmeler yapmaya başlayan şirketin önümüzdeki günlerde bu konuda somut adımlar atması da bekleniyor.
Dikey videoları platform sayısı artıyor
Özellikle Instagram'ın Hikayeler ve IGTV gibi hizmetlerle dikey videoyu desteklemesi, Periscope gibi platformların da bu tarz videolardan oluşması YouTube'u harekete geçiren önemli etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Ancak dikey olarak video çekmek amatör anlamında destek görse de kadraja çok daha az konunun girebilmesi ve profesyonel camiada henüz çok yaygınlaşmaması gibi etkenlerden dolayı aşırı popüler değil. Yine de bu alanda önemli bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Siz de bu konudaki görüşlerinizi haberimizin altında bulunan yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
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