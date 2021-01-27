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Youtube'dan Donald Trump açıklaması!

27.01.2021 17:37 | Son Güncelleme:
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Youtube'dan Donald Trump açıklaması!

İki hafta önce eski ABD Başkanı’nın kanalını askıya alan Youtube’dan yeni bir açıklama geldi.

Youtube, Donald Trump’ın hesabının süresiz olarak dondurulduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 milyon takipçisi olan Trump'ın kanalına 2 hafta önce kısa süreliğine video paylaşma engeli getirildiği açıklanmıştı.

HIZLI DAVRANMAMAKLA ELEŞTİRİLMİŞTİ

ABD’nin eski başkanı Trump, seçimlerde hile yapıldığını birçok kez tekrar edip eylemcileri ayaklanmaya teşvik ettiği gerekçesiyle 6 Ocak'ta yaşanan Kongre'nin işgalinden sorumlu tutuluyor.

Google firmasına ait YouTube, Trump'ın şiddet olaylarını körüklediğinde "diğer sosyal medya ağları kadar hızlı önlem almamakla" eleştirilmişti.

FACEBOOK VE INSTAGRAM YENİDEN AÇILMIŞTI

Seçim süreci boyunda Trump'ın paylaşımlarına uyarı etiketi koyan Twitter ve Facebook, en az 6 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli gösteriler sonrası eski başkanın hesaplarını dondurmuştu. Twitter, yasağı kalıcı hale getirirken, Facebook ve ona bağlı olan Instagram eski ABD Başkanı’nın hesaplarını tekrar açtı.

İfade özürlüğü çerçevesinde tartışmalara neden ikiliye 13 Ocak'ta Youtube da eklenmiş, Trump'ın kanalından video paylaşılması en az bir hafta süreyle engellenmişti. Amerikan basınında çıkan haberlere göre Youtube bu yasağı 'geçici'den 'kalıcı'ya çevirdi.

Politico'ya konuşan video platformunun sözcüsü, olası şiddet olaylarına dair kaygıların artmasını kararlarına gerekçe göstererek "Donald Trump'ın hesabı kapalı kalacak" dedi.

TRUMP’IN AVUKATINA DA REKLAM GELİRİ ENGELİ

Youtube ayrıca, Donald Trump'ın avukatı Rudy Giullani'nin paylaştığı videolardan kazandığı reklam gelirini de dondurduğunu bildirdi. Avukat Guillani, YouTube'un ‘İş Ortağı’ programı sayesinde, 600 bin takipçisi olan kanalındaki videolardan izleyici sayısına göre para kazanıyordu.

Youtube, 76 yaşındaki avukatın seçimlerle ilgili yanıltıcı içerik paylaşarak çok kez kuralları ihlal etmesi üzerine İş Ortaklığı programından çıkarıldığını, karara itiraz etmek için de 30 gün süresi olduğunu duyurdu.

Giullani, videoların birinde oy kullanma sistemlerini üreten Dominion Voting Systems adlı şirketin seçimlerde usülsüz yaptığını öne sürünce, şirket avukata 1,2 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

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