Youtube'dan Donald Trump açıklaması!

Youtube, Donald Trump’ın hesabının süresiz olarak dondurulduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 milyon takipçisi olan Trump'ın kanalına 2 hafta önce kısa süreliğine video paylaşma engeli getirildiği açıklanmıştı.

HIZLI DAVRANMAMAKLA ELEŞTİRİLMİŞTİ

ABD’nin eski başkanı Trump, seçimlerde hile yapıldığını birçok kez tekrar edip eylemcileri ayaklanmaya teşvik ettiği gerekçesiyle 6 Ocak'ta yaşanan Kongre'nin işgalinden sorumlu tutuluyor.

Google firmasına ait YouTube, Trump'ın şiddet olaylarını körüklediğinde "diğer sosyal medya ağları kadar hızlı önlem almamakla" eleştirilmişti.

FACEBOOK VE INSTAGRAM YENİDEN AÇILMIŞTI

Seçim süreci boyunda Trump'ın paylaşımlarına uyarı etiketi koyan Twitter ve Facebook, en az 6 kişinin hayatını kaybettiği şiddetli gösteriler sonrası eski başkanın hesaplarını dondurmuştu. Twitter, yasağı kalıcı hale getirirken, Facebook ve ona bağlı olan Instagram eski ABD Başkanı’nın hesaplarını tekrar açtı.

İfade özürlüğü çerçevesinde tartışmalara neden ikiliye 13 Ocak'ta Youtube da eklenmiş, Trump'ın kanalından video paylaşılması en az bir hafta süreyle engellenmişti. Amerikan basınında çıkan haberlere göre Youtube bu yasağı 'geçici'den 'kalıcı'ya çevirdi.