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YouTube, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını iki yıl sonra yeniden açtı

17.03.2023 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal paylaşım platformu YouTube, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabıyla ilgili aldığı yasak kararını kaldırdığını açıkladı.

YouTube, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını iki yıl sonra yeniden açtı

Platformun YouTubeInsider isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren Donald J. Trump kanalı artık kısıtlı değil ve yeni içerik yükleyebilir." denilerek 2 yılın ardından Trump'ın yasağının sonlandırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Bu kanal, tıpkı YouTube'daki diğer tüm kanallar gibi politikalarımıza tabi olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Donald Trump, bugünden itibaren YouTube kanalındaki yaklaşık 2,6 milyondan fazla takipçisine ulaşabilecek ve YouTube'un reklam politikalarına uygun olacak şekilde, başkanlık kampanyası için YouTube reklamları satın alabilecek.

OCAK 2021'DE ASKIYA ALINMIŞTI

YouTube, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından, Trump'ın kanalını, içerdiği videoları "şiddeti teşvik edebileceği" gerekçesiyle sildikten sonra, askıya aldığını duyurmuştu.

Sosyal paylaşım platformları Facebook, Instagram ve Twitter daha önce eski ABD Başkanı'nın paylaşım yasağını kaldırmıştı.

Yasakların kalkmasına rağmen henüz Facebook, Instagram veya Twitter'da herhangi bir paylaşımda bulunmayan Trump, 2021'de başlattığı sosyal platform olan Truth Social'daki hesabını aktif olarak kullanıyor. (AA)

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youtube Donald Trump

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