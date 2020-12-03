HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. YouTube Instagram hesabı Bilal Göregen'in 'Cat Vibing' videosunu paylaştı!

YouTube Instagram hesabı Bilal Göregen'in 'Cat Vibing' videosunu paylaştı!

03.12.2020 17:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
YouTube Instagram hesabı Bilal Göregen'in 'Cat Vibing' videosunu paylaştı!

YouTube Instagram sayfasında Bilal Göregen'e yer verdi. Bir yarışma programı sonrası ünlenen Bilal Göregen'in 'Cat Vibing' akımını başlatarak darbuka çalıp şarkı söylediği video, YouTube Instagram sayfası tarafından paylaşıldı.

Bilal Göregen, Aralık 2018 yılında YouTube'a bir video yükledi. Göregen videosunda darbuka çalarak Otomania'nın levan Polkka şarkısını söylüyordu. Göregen'in 2018'de yüklediği video 2020 yılında sosyal medyada viral oldu. Bunun nedeni Göregen'in videosunun üzerine eklenen bir kedi GIF'iydi. Kedi GIF'ine sahip video, Reddit ve 9gag gibi yurt dışındaki popüler platformlara da sıçradı. Birçok insan, söz konusu videoyu paylaşmaya başladı. Bu akım daha sonra 'Cat Vibing' adını aldı. Büyük bir trend yakalayan sosyal medyanın ünlü ismine YouTube da kayıtsız kalamadı.

YOUTUBE RESMİ HESABINDAN PAYLAŞTI

YouTube, Bilal Göregen'in kedi GIF'ine sahip videosunu 26 milyonu aşkın takipçisi bulunan resmi Instagram hesabından paylaştı. Ayrıca YouTube, profili üzerinden Bilal Göregen'in kanalına link vermeyi de unutmadı. Göregen'in YouTube resmi Instagram hesabındaki video 300 binden fazla beğeni almayı başardı.

YouTube sesli reklamlar ile tanışın: Artık reklamlar sese de dönüşecekYouTube sesli reklamlar ile tanışın: Artık reklamlar sese de dönüşecek

İLK TÜRK İSİM OLDU

Instagram'daki YouTube hesabından paylaşılan ilk Türk olma unvanını da kazanan Bilal Göregen, daha sonra YouTube Twitter hesabında da kendisine yer buldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...
Samsung sahiplerine müjde! Liste belli olduSamsung sahiplerine müjde! Liste belli oldu
Bunları yaparak doğalgaz faturasını düşürebilirsiniz!Bunları yaparak doğalgaz faturasını düşürebilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

İhbara giden polislere ateş açıldı! 1 polis şehit oldu

Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı

Türkiye bir yıl onu konuştu! 28 gün kala ortaya çıktı

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Denizli'de kalem görünümlü 50 suikast silahı ele geçirildi

Denizli'de kalem görünümlü 50 suikast silahı ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Xiaomi Mi 11'in çıkış tarihi için önemli paylaşım!

Xiaomi'nin yeni amirali için flaş paylaşım!

İşte Chang’e 5’in Ay’da kaya örnekleri topladığı o anlar!

O anlar böyle görüntülendi!

Android 11 güncellemesi alacak Samsung telefonlar belli oldu!

Samsung sahiplerine müjde! Liste belli oldu

Güvenlik açığı ile 26 iPhone'u aynı anda kontrol etti!

Güvenlik açığı ile 26 iPhone'u aynı anda kontrol etti!

Galaxy Buds Pro tasarımı sızdırılan fotoğraflarla ortaya çıktı

Merakla bekleniyor! Şaşırtan fotoğrafları ortaya çıktı

Çin'de sürücüsüz taksi dönemi başladı!

Resmen yola çıktılar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.