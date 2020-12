YouTube Instagram hesabı Bilal Göregen'in 'Cat Vibing' videosunu paylaştı!

Bilal Göregen, Aralık 2018 yılında YouTube'a bir video yükledi. Göregen videosunda darbuka çalarak Otomania'nın levan Polkka şarkısını söylüyordu. Göregen'in 2018'de yüklediği video 2020 yılında sosyal medyada viral oldu. Bunun nedeni Göregen'in videosunun üzerine eklenen bir kedi GIF'iydi. Kedi GIF'ine sahip video, Reddit ve 9gag gibi yurt dışındaki popüler platformlara da sıçradı. Birçok insan, söz konusu videoyu paylaşmaya başladı. Bu akım daha sonra 'Cat Vibing' adını aldı. Büyük bir trend yakalayan sosyal medyanın ünlü ismine YouTube da kayıtsız kalamadı.

YouTube, Bilal Göregen'in kedi GIF'ine sahip videosunu 26 milyonu aşkın takipçisi bulunan resmi Instagram hesabından paylaştı. Ayrıca YouTube, profili üzerinden Bilal Göregen'in kanalına link vermeyi de unutmadı. Göregen'in YouTube resmi Instagram hesabındaki video 300 binden fazla beğeni almayı başardı.

Instagram'daki YouTube hesabından paylaşılan ilk Türk olma unvanını da kazanan Bilal Göregen, daha sonra YouTube Twitter hesabında da kendisine yer buldu.

When the beat drops… so do we ????

Here’s why cats (and everyone else) are vibing to Bilal Göregen. Checkout his channel → https://t.co/fS4nviOAqP pic.twitter.com/I8xfZlJeUu