YouTube klasik görünüm erişimini engelliyor

YouTube’un duyurusuna göre, klasik web tasarımına Mart ayından itibaren erişmek mümkün olmayacak.

Video paylaşım servisi bu kararla, eski tasarımda ortaya çıkan sorunları çözmek için iş gücü ayırmaktan da kurtulmuş olacak. YouTube’un mevcut yeni tasarımında bile çok ciddi sorunlar bulunuyor. Örneğin bazı çözünürlüklerde, videonun tarihi sayfa üzerinde görülmüyor ve kullanıcılar tarihi görebilmek için browser üzerinde zoom-out yapmak zorunda kalıyor.

İnternet devi bu sorunları çözebilmek için tüm iş gücünü mevcut sorunlara odaklamak istiyor. Ayrıca, yaptığı açıklamda da eski tasarımın, servisin bazı özelliklerini göstermek için yeterli olmadığını vurguluyor.

Video paylaşım devi, eski tasarımı tercih eden kullanıcılar için Şubat ayı boyunca uyarılar gösterecek ve yeni tasarıma geçmelerini isteyecekler.

Yeni tasarıma kendi rızaları ile geçmeyen kullanıcıların play list veya kanal tasarımı gibi konularda kayıplar yaşaması mümkün.

Youtube aslında eski tasarıma normal yollardan erişim vermiyor. Ancak Chrome tarayıcı eklentileriyle eski tasarıma ulaşmak mümkün. Fakat Mart ayıyla beraber bu eklentiler de artık çalışmayacak.

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