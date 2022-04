Youtube müjdeyi verdi: "Bir iOS akıllı telefon mu kullanıyorsunuz? Öyleyse..."

YouTube, kullanıcıların YouTube uygulamasını kapatıp, videoları küçük bir ekranda izlemeye devam etmesine olanak tanıyan resim içinde resim (PiP) özelliği için iOS tarafında uzun bir test dönemi geçirdi. Haziran ayında Google, resim içinde resim desteğinin ABD'deki hem premium hem de ücretsiz YouTube uygulaması kullanıcılarına sunulacağını da duyurmuştu. Şimdi YouTube'un resim içinde resim özelliği için hazır olduğu ortaya çıktı.

Bir Twitter kullanıcısı, YouTube'u etiketleyerek, resim içinde resim özelliğini test sürecindeyken kullandığını ama bunun artık test edilen bir özellik olmadığına dair bildirim aldığını söyledi ve yardım istedi.

Are you using an iOS smartphone? If so, the Picture-in-Picture feature is still rolling out & will be available in a matter of days across all iOS 15+ devices. Tweet back @ us if needed.