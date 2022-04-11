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Youtube müjdeyi verdi: "Bir iOS akıllı telefon mu kullanıyorsunuz? Öyleyse..."

11.04.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube, iOS kullanıcıların yıllardır çıkmasını beklediği, videoların açılır pencerede oynatılmasına izin veren resim içinde resim özelliğini önümüzdeki birkaç gün içinde kullanıma sunmaya başlayacak. Uzun bir süredir özelliği test eden şirket, müjdeyi Twitter hesabı üzerinden verdi.

Youtube müjdeyi verdi: "Bir iOS akıllı telefon mu kullanıyorsunuz? Öyleyse..."

YouTube, kullanıcıların YouTube uygulamasını kapatıp, videoları küçük bir ekranda izlemeye devam etmesine olanak tanıyan resim içinde resim (PiP) özelliği için iOS tarafında uzun bir test dönemi geçirdi. Haziran ayında Google, resim içinde resim desteğinin ABD'deki hem premium hem de ücretsiz YouTube uygulaması kullanıcılarına sunulacağını da duyurmuştu. Şimdi YouTube'un resim içinde resim özelliği için hazır olduğu ortaya çıktı.

YOUTUBE TWITTER'DAN AÇIKLADI! KULLANILABİLECEK

Bir Twitter kullanıcısı, YouTube'u etiketleyerek, resim içinde resim özelliğini test sürecindeyken kullandığını ama bunun artık test edilen bir özellik olmadığına dair bildirim aldığını söyledi ve yardım istedi.

YouTube ise kullanıcıya geri dönüş yaparak şöyle dedi: "

Bir iOS akıllı telefon mu kullanıyorsunuz? Öyleyse, Resim içinde resim özelliği hala kullanıma sunuluyor ve birkaç gün içinde tüm iOS 15 ve üzeri bir sürümün yüklü olduğu cihazlarda kullanılabilecek."

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UYGULAMAYI KAPATIP İZLEYEBİLECEKSİNİZ

Yani uzun bir test döneminden sonra, YouTube'un iOS için resim içinde resim desteği önümüzdeki birkaç gün içinde kullanıma sunulmaya başlayacak ve premium olmayan ve premium aboneler de dahil olmak üzere tüm kullanıcıların YouTube uygulamasını kapatıp videolarını küçük bir ekranda izlemeye devam etmesine olanak tanıyacak.

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Anahtar Kelimeler:
youtube iOS
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