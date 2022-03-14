YouTube Vanced kullanımdan kaldırılıyor! Peki neden?

YouTube Vanced, Android YouTube kullanıcılarının Premium abonelik olmadan YouTube'daki tüm video reklamları engellemesine izin veriyordu. Ayrıca kullanıcılara bazı özelleştirme seçenekleri de sunuluyordu. Ancak uygulama yasal değildi. Özellikle Premium aboneliği baltaladığı için YouTube'un veya Google'ın Vanced için bir karar çıkartması muhtemeldi. Nitekim öyle de oldu.

YOUTUBE VANCED SONA GELDİ

Vanced, Google'dan gelen yasal bir bildirimin ardından resmen kullanımdan kaldırılıyor. Proje, önümüzdeki günlerde kapatılacak ve indirme bağlantıları da kaldırılacak.

Uygulama, şu anda yüklü olan Android cihazlarda ise çalışmaya devam edecek. Şu anda yüklü sürümler, 2 yıl kadar gayet iyi bir şekilde çalışacak. En azından Vanced'ın aktardığı bilgi bu.

