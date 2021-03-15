YouTube yanlış bilgi paylaşan 30.000 videoyu kaldırdı

Koronavirüs aşısı bulunduğundan beri internette konuyla ilgili binlerce haber ve kaynak var. Bu haberlerin bazıları doğru olduğuna bakılmaksızın halk tarafından ciddiye alınıyor. Böylece kitleler arasında yanlış bilgiler dönüyor.

Bu durum aşılara güvenmeme gibi bazı problemler meydana getiriyor. Sosyal platformlar arasında en çok tercih edilen platformlardan biri olan Youtube da bu konuyla ilgili adım attı. Ekim ayından önce, YouTube’da daha genel koronavirüs yanlış bilgilendirme politikaları vardı.

YOUTUBE BİNLERCE VİDEOYU SİLDİ

Ancak bunlar özel olarak aşılara değinmiyordu. Axios’a göre, sosyal medya devi, geçen şubat ayından bu yana koronavirüs hakkında yanlış bilgi yayan 800.000’den fazla videoyu kaldırdı.

Son zamanlarda aşı bulunabilirliği arttıkça, aşıların yanlış bilgilendirilmesi konusu platformlar için daha acil hale geldi. Facebook ve Twitter da son aylarda aşılarla ilgili yanlış bilgilerle mücadele etmek için politikalarını genişlettiğini duyurdu.

Youtube, tüm aşılar hakkındaki yanlış bilgileri engelleme planlarını duyuran Facebook’tan farklı olarak bir adım attı. Youtube politikaları, yalnızca Dünya Sağlık Örgütü ve diğer yetkililerin resmi yönergelerine aykırı olan Kovid-19 aşıları hakkındaki belirli bir video kitlesini hedefliyor.

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