FTC, temmuz ayında da sosyal medya paylaşım sitesi Facebook’a kullanıcılarının bilgilerini izinsiz ve usulsuz toplamaktan ve kişisel bilgilerin gizliliğini ihlalden dolayı 5 milyar dolar ceza uygulamıştı.

New York Başsavcılığı ofisinin de dahil olduğu anlaşma gereğince, Google, federal hükümete 136 milyon dolar, New York eyaletine de 34 milyon dolar ödeyecek.

Anlaşma, YouTube'un, reklamcılık yönlendirmeleri için çocukların davranışsal ve kullanıcı bilgilerini toplayarak Çevrimici Çocuk Gizlilik Koruma Yasası (COPPA) kurallarını ihlal etmesinden dolayı 170 milyon ceza ödemeyi kapsıyor.

FTC tarafından yapılan açıklamada, YouTube’un ait olduğu Google ile ceza konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), yasaları ihlal ederek çocuklara yönelik izleme ve reklam satışı yaptığı tespit edilen video paylaşım sitesi YouTube’a 170 milyon dolar ceza kesti.

- "Bu şirketler çocukları riske soktu ve güçlerini kötüye kullandı"

New York Başsavcısı Letitia James, yaptığı açıklamada, "Google ve YouTube, reklam gelirleri için bilerek ve yasa dışı izlemeler yaparak küçük çocuklara yönelik reklamları sunmaya devam etti. Bu şirketler çocukları riske soktu ve güçlerini kötüye kullandı. Bu nedenle uygulamalarına büyük reformlar zorunluluğu getiriyor ve ABD tarihinde kişisel gizlilik üzerine en büyük ceza ödemesini sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Anlaşmaya göre YouTube, video içeriklerinin çocuklara yönelik olup olmadığını denetleyerek, çocuklara yönelik hedefli reklamcılığı önlemek için çocuk videoları yapımcılarına bir sinyal kullanması zorunluğu getirecek.

Google da yaptığı açıklamada, platformdaki çocukların içeriğini proaktif olarak tanımlamak için makine öğrenme algoritmaları kullanacağını ve tüm çocuk içeriğinden toplanan verilerin bir çocuk izleyiciden geliyormuş gibi ele alınacağını belirtti.

Açıklamada, "Bu, veri toplamayı sınırlayacağımız ve yalnızca çocuklar için yapılan çalışmaları desteklemek için gerekli olanları kullanacağımız anlamına gelir. İçerikle ilgili kişiselleştirilmiş reklamları sunmayı da tamamen durduracağız." ifadesi kullanıldı.