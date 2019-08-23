YouTube'da Hong Kong protestolarıyla ilgili 210 video kanalına engel

SAN FRANCISCO (AA) - Google, video paylaşım sitesi YouTube'da, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iade tasarısına karşı üç aydır düzenlenen protestolarla ilgili yanlış bilgi yaymaya yönelik koordineli bir çabanın parçası olduğu gerekçesiyle 210 kanalı engellediğini bildirdi.

Google bir blog yazısıyla yaptığı açıklamada, koordineli etki operasyonlarıyla mücadele çabaları çerçevesinde "Hong Kong'da süren protestolarla ilgili video yüklerken bu ağdaki kanalların koordineli şekilde hareket ettiklerinin tespit edilmesi üzerine YouTube'daki 210 kanalı engelledik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu 210 kanalla ilgili tespitin, "Facebook ve Twitter tarafından duyurulan, Çin ile ilgili son gözlem ve eylemlerle tutarlı" olduğu belirtildi.

Diğer yandan koordineli etki operasyonlarıyla ilişkili diğer faaliyetler ve bu hesapların çıkış noktalarını gizlemek için sanal ağlar ve diğer metotlar kullanıldığının belirlendiği kaydedildi.

- Twitter ve Facebook'tan Hong Kong operasyonu