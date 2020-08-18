YouTuber Jake Paul FBI operasyonu sonrası konuştu!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde evine baskın yapılan YouTuber Jake Paul sosyal medyayı bir süredir meşgul ediyordu ve konu ile ilgili ilginç iddialar ifade edilmişti. O ise artık daha fazla dayanamadı ve konuşma kararı aldı. Kendisinin söz konusu baskın ile ilgili son derece tepkili olduğu hemen anlaşılabiliyordu.

Kendisi ile ilgili yapılan suçlamaların büyük bir bölümü yağmacılardan birisi olduğuydu. YouTube takipçilerinin önemli bir bölümü onun gösteriler sırasında çeşitli yağma faaliyetlerine katıldığını düşünüyordu. Hatırlayacağınız üzere yağmalama olaylarında Apple şirketinin de birçok akıllı telefonu çalınmıştı.

JAKE PAUL İDDİALARA TEPKİLİ

FBI tarafından evinin basılması ise aslında daha çok bununla ilgiliydi. Henüz 23 yaşında olan bu YouTuber, kendisi ilgili ortaya atılan iddialar konusunda son derece memnuniyetsiz. Geçtiğimiz aylarda ırkçılık gösterilerinin büyük belirsizlik yarattığı ABD’de yağmacılık faaliyetleri görülmüştü. Bu yağmacılık faaliyetlerine birçok kişi katıldı.

Ünlü youtuber o kişilerden birisi olabilir veya olmayabilir. FBI henüz konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değil. Ona göre bu tür vandallık olaylarına kesinlikle karışmadı. Ancak devam eden soruşturmalar sonucunda durum biraz daha değişebilir. Dünya gündemine bomba gibi düşen ABD olayları, muhtemelen daha başka şekillerde de karşımıza çıkacak. Sizce ünlü YouTuber gerçekten de vandallık suçlamaları konusunda haklı mı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Elektronik imza büyük talep görüyor: İşte yeni rakamlar!

