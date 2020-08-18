HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. YouTuber Jake Paul FBI operasyonu sonrası konuştu!

YouTuber Jake Paul FBI operasyonu sonrası konuştu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.08.2020 12:17 | Son Güncelleme

Herkes tarafından tanınan YouTuber Jake Paul önemli açıklamalarda bulundu. Son olarak evine giren FBI yetkilerinden dolayı Jake Paul'ün yapacağı açıklamalar, büyük merak uyandırıyordu.

YouTuber Jake Paul FBI operasyonu sonrası konuştu!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde evine baskın yapılan YouTuber Jake Paul sosyal medyayı bir süredir meşgul ediyordu ve konu ile ilgili ilginç iddialar ifade edilmişti. O ise artık daha fazla dayanamadı ve konuşma kararı aldı. Kendisinin söz konusu baskın ile ilgili son derece tepkili olduğu hemen anlaşılabiliyordu.

Kendisi ile ilgili yapılan suçlamaların büyük bir bölümü yağmacılardan birisi olduğuydu. YouTube takipçilerinin önemli bir bölümü onun gösteriler sırasında çeşitli yağma faaliyetlerine katıldığını düşünüyordu. Hatırlayacağınız üzere yağmalama olaylarında Apple şirketinin de birçok akıllı telefonu çalınmıştı.

JAKE PAUL İDDİALARA TEPKİLİ

FBI tarafından evinin basılması ise aslında daha çok bununla ilgiliydi. Henüz 23 yaşında olan bu YouTuber, kendisi ilgili ortaya atılan iddialar konusunda son derece memnuniyetsiz. Geçtiğimiz aylarda ırkçılık gösterilerinin büyük belirsizlik yarattığı ABD’de yağmacılık faaliyetleri görülmüştü. Bu yağmacılık faaliyetlerine birçok kişi katıldı.

Ünlü youtuber o kişilerden birisi olabilir veya olmayabilir. FBI henüz konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değil. Ona göre bu tür vandallık olaylarına kesinlikle karışmadı. Ancak devam eden soruşturmalar sonucunda durum biraz daha değişebilir. Dünya gündemine bomba gibi düşen ABD olayları, muhtemelen daha başka şekillerde de karşımıza çıkacak. Sizce ünlü YouTuber gerçekten de vandallık suçlamaları konusunda haklı mı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Elektronik imza büyük talep görüyor: İşte yeni rakamlar!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Yeni virüs saldırısına karşı uzmanlar uyardı!Yeni virüs saldırısına karşı uzmanlar uyardı!
Şampuan kullananlar dikkat! İçeriğinde bunlar varsa...Şampuan kullananlar dikkat! İçeriğinde bunlar varsa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
'Pes' dedirten olay! Kaza yaptıktan hemen sonra çay içtiler
'Pes' dedirten olay! Kaza yaptıktan hemen sonra çay içtiler
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

HTC Wildfire E Lite Google Console’da ortaya çıktı!
İşte HTC'nin geri dönüş telefonu!
ABD Başkanı Trump gerekli imzayı attı!
ABD Başkanı Trump gerekli imzayı attı!
Samsung Galaxy Note 20, Note 10 kadar sattı
Samsung'un yeni amiralleri ne kadar sattı?
Microsoft, Internet Explorer'ın fişini çekiyor! İşte tarihi
Bir döneme damga vuran uygulama yolun sonuna geldi!
Yeni virüs saldırısına karşı uzmanlar uyardı! Bilgisayarınızı korumak için...
Yeni virüs saldırısına karşı uzmanlar uyardı!
Android'e 5 yeni bir özellik daha geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdı
Android'e 5 yeni özellik geldi! Google yine hayatı kolaylaştırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.