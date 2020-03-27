Youtuberlar bu monitörü kullanıyor

MSI bu monitörün mensup olduğu model ailesine Creator serisi adını da veriyor. Bu da bize PS341WU’nun tam olarak hangi tip kullanıcılara hitap ettiğini gösteren bir diğer ipucu aslında. Bu açıdan özellikle Youtuber’ların da yoğun ilgisiyle karşılaşan bir model bu.

Creator, yani “yaratıcı” ismini alan bu model ailesi, MSI için, tıpkı bu isim gibi yaratıcı işler yapan kullanıcıların işleriyle aralarında birer araç olan monitör, bilgisayar ve benzeri komponentlerin en kalitelisini temsil ediyor. Web developer, video ve animasyon, grafik tasarımı veya mimarlık, buradaki “yaratıcı” kisvesini temsil eden iş kollarından yalnızca birkaçı...

Buradan yola çıkacak olursak; PS341WU’dan yana beklentiler yüksek!

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