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Yozgat Şehir Hastanesi'nde "anne sütü güvenliği"

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2019 11:35 | Son Güncelleme

HIMSS 7 sertifikasyonuna sahip Yozgat Şehir Hastanesi'nde ilaç, yemek, anne sütü ve kan ürünlerinde uygulanan "5 doğru kuralı" ile hata yapma riski önlenerek, hem hasta hem çalışan güvenliği sağlanıyor

"Seviye 7 Tam Dijital Hastane" olarak tescil edilen Yozgat Şehir Hastanesi'nde, ilaç, yemek, anne sütü ve kan ürünlerinde uygulanan "5 doğru kuralı" ile hem hasta hem çalışan güvenliği kontrol altında tutularak, hata yapma riskinin önüne geçiliyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, yazılı açıkalamasında, HIMSS Emram (Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli) Seviye 7 sertifikasyonuna sahip hastanelerinde, çalışan ve hasta güvenliğini en üst düzeyde tutan sistemin bulunduğunu bildirdi.

Sistemin birçok faydası olduğunu vurgulayan Surel, HIMSS 7 validasyonun olgunlaşma sürecinde, hastanelerine kalite ve verimlilik noktasındaki katkılarının daha net görüleceğini belitti.

- Anne sütlerinin karışma olasılığı yok

Başhekim Surel, hastanelerinde ilaç, anne sütü ve kan ürünlerinde uygulanan "5 doğru kuralı" ile hata yapma riskinin ortadan kaldırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Doğru kişiye, doğru ilacı, doğru zamanda, doğru dozda ve doğru yolla vermeyi ifade eden 5 doğru kuralı, anne sütü için de uygulanmaktadır. Bilindiği gibi hastanelerde dünyaya gelen bebekler eğer bir sağlık problemi varsa belirli bir süre annelerinden ayrı servislerde bulunmakta ve sütleri sağılarak bebeklerine verilmektedir. Ancak bu sütlerin verilmesi ya da muhafazası sırasında başka annelerin sütleri ile karışması yönünde kaygılar bulunmaktadır. Oysa hastanemizde böyle bir olasılık mümkün değil. 5 doğru kuralı ile kontrol altına alınan anne sütlerinin doğru bebeğe verilmesi sağlanıyor. Yani anne sütleri karışmıyor.
Annesi dördüz doğurmuş bile olsa 4 bebeğin sütünü ayırıp depoda ayrı stokluyoruz. Miadı dolan anne sütleri için de sistem otomatik uyarı veriyor."

- Sütler barkodlanıyor

Annelerden sağılan sütlerin barkodlanarak saklandığını aktaran Surel, şu ifadeleri kullandı:

"Barkodlanan anne sütleri kilitli dolaplarda muhafaza ediliyor. Barkodlamayı bizzat hemşire ve bebeğin annesi yapıyor. Annenin sütü sağılıyor, biberona dolduruluyor, barkodlanıyor. Anne, barkodu biberonun üzerine kendisi yapıştırıyor. Bu sütün başka bir bebeğe verilme şansı yok. Bebek 50 cc süt içiyor, anne 500 cc sağıyor. Bunun bir damlasını bile zayi etmeden fazlası muhafaza ediliyor. Anne taburcu edilirse muhafaza altındaki sütünü kendisine teslim ediyoruz."

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