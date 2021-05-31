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  4. Yozgat'ta bir vatandaş, tepenin yamacındaki rengi solan dev Türk bayrağını boyuyor

Yozgat'ta bir vatandaş, tepenin yamacındaki rengi solan dev Türk bayrağını boyuyor

31.05.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta yaşayan Osman Karaca, bir tepenin yamacına Türkiye haritası şeklinde karo taşlarıyla yapılan ve zamanla rengi solan 1400 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını gönüllü olarak boyuyor.

Yozgat'ta bir vatandaş, tepenin yamacındaki rengi solan dev Türk bayrağını boyuyor

Yıldıztepe mevkisinde boyama çalışmalarına başlayan 57 yaşındaki Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu işi gönüllü yaptığını söyledi.

Türk bayrağını solgun halde görmek istemediğini aktaran Karaca, "Nasıl ki bu vatanımızın her karış toprağında ecdadımızın kanı varsa bayrağımızın rengi de ecdadımızın kanıdır. O nedenle renginin solmasına gönlüm razı olmadı." dedi.

4 YIL ÖNCE DE BOYAMIŞ

Karaca, 4 yıl önce de bayrağı boyadığını anımsatarak, "Bayrağın yeniden boyaya ihtiyacı olduğunu gördüm. Sosyal medya üzerinden 'Solan bayrağımızı birlikte boyayalım' dedik. Allah razı olsun vatandaşlarımız destek çıktı. İlk etapta 150 kilogram boya alındı. Bu yetmeyecek 150 kilogram boyaya daha ihtiyacımız var." diye konuştu.

VATANDAŞLARDAN DESTEK İSTİYOR

Vatandaşlardan destek isteyen Karaca, yardım olursa boyama işlemlerini daha kısa sürede tamamlayacağını dile getirdi.

Karaca'ya destek olan 63 yaşındaki Hülya İpek de bayrağın Yozgat'ın simgelerinden olduğunu belirterek, "Bu bayrak şehrimize çok güzellik katıyor. Ben de geldim, yardım ettim. Bayrağımız her yerden gözüküyor. Çok güzel olacak." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat
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