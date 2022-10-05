Yozgat'ta doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu, 7 yaşındaki çocuk enkaz altından kurtarıldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sabah saatlerinde bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. 3 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ev yıkılırken 7 yaşında bir çocuk enkaz altına kaldı. Olaydan baba yara almadan kurtarılırken anne ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Son gelen bilgiye göre enkaz altında kalan çocuk da kurtarıldı.

EVİN ÇATISI VE ÜST KATI ÇÖKTÜ

Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu. Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.

ANNE YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Babanın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anneyi Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI

Ekiplerin çalışması sonucunda enkaz altında kalan 7 çocuk kurtarıldı.

Kaynak: AA-İHA

