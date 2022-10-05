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Yozgat'ta doğal gaz patlaması! Ekipler seferber oldu, 7 yaşındaki çocuk enkaz altından kurtarıldı

05.10.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta müstakil bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda 3 kişinin yaşadığı 2 katlı ev yıkılırken, enkaz altında 7 yaşında bir çocuğun kaldığı belirtildi. Baba olaydan yara almadan kurtulurken anne ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Son gelen bilgiye göre enkaz altında kalan çocuk da kurtarıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde sabah saatlerinde bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. 3 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ev yıkılırken 7 yaşında bir çocuk enkaz altına kaldı. Olaydan baba yara almadan kurtarılırken anne ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Son gelen bilgiye göre enkaz altında kalan çocuk da kurtarıldı.

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EVİN ÇATISI VE ÜST KATI ÇÖKTÜ

Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu. Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.

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ANNE YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Babanın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anneyi Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILDI

Ekiplerin çalışması sonucunda enkaz altında kalan 7 çocuk kurtarıldı.

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Kaynak: AA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat doğal gaz
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