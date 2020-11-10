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Yozgat'ta şaşırtan keşif! İnşaat kazısı yapılırken yeraltı mağarası bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 14:04 | Son Güncelleme

Yozgat'taki Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirilen bir inşaat kazısı esnasında sarkıt ve dikitlerle dolu bir yeraltı mağarası keşfedildi. İnşaatın temeli kazılırken bulunan mağara sonrası çalışmalar durduruldu.

Yozgat'ta şaşırtan keşif! İnşaat kazısı yapılırken yeraltı mağarası bulundu

Seyrantepe Mahallesi'nde, bir vatandaşın arsasına yaptıracağı evin inşaatı için temel kazıldığı sırada mağara ortaya çıktı. Durumu öğrenen Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, kazıyı durdurdu.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzman ekip gelinceye kadar mağara etrafında güvenlik tedbiri aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

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'SARKIT VE DİKİTLER BULUNUYOR'

"Mağaranın içerisinde sarkıt ve dikitlerin olduğunu gördük. İlgili kurumlarla yazışmalarımızı tamamladık. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından değerlendirme yapılacak. İnşallah ilçemizde turizme katkı sağlayacak yeni bir yapı ortaya çıkar diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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İHA

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