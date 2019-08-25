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Yozgat'a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 18:05 | Son Güncelleme

  IRAK'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş Yunus Şahin'in (24) acı haberi, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde yaşayan ailesine verildi.

Yozgat'a şehit ateşi düştü

YOZGAT, (DHA)- IRAK'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 askerden Uzman Çavuş Yunus Şahin'in (24) acı haberi, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde yaşayan ailesine verildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekâtında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Şehit 3 askerden Uzman Çavuş Yunus Şahin'in acı haberi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Eğlence köyünde yaşayan ailesine, Kaymakam Davut Sinanoğlu ve askeri yetkililerce verildi. 3 çocuklarından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nebi- Şaziye çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine komşuları tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehit Şahin'in yarın ikindi namazı sonrası köyde toprağa verileceği öğrenildi.

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